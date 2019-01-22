Nöbet Tutan Askeri Kafasına Miğferle Vurarak Öldüren Astsubayın, Terör Bağlantısı Ortaya Çıktı
Bursa'da vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın, nöbet sırasında başına miğferle vurarak ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı'nın, FETÖ bağlantısı ortaya çıktı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, 'FETÖ terör örgütü üyeliği'nden de tutuklandı.
FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI
Bursa merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilmeyen 2 şüpheliden Astsubay Başçavuş Osman Hancı, Gemlik ilçesinde Gökhan Kılıç adlı askerin başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBIS ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi. Hancı'nın, ifadesinin ardından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildi.
MİĞFERLE BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Vatani görevini Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü nöbet dönüşü fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kılıç'ın başına miğfer ile vurararak öldürdüğü iddiasıyla Astsubay Osman Hancı tutuklandı. Hancı'nın Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması devam ediyor.
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şerefsiz fetocular kim verecek bu gariban askerin hesabini kim verecek şehit olan insanların hesabını kim verecek bu insanlar üzerinde oynanan oyunları Allah fetoyuda abd yide yerle bir etsin insallahCevap Yaz 83 17 Yayından Kaldır
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Büyük fetöcülerinde bir an önce tutuklanmasını cenabı allahtan temenni ederiz adam cinayetten yatar çıkardı ama fetöcülükten içerden çıkamaz artıkCevap Yaz 69 9 Yayından Kaldır
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Chp var bu ülkede bu ülke düzelmezCevap Yaz 72 90 Yayından KaldırKORHAN: SENİN MAL BEYNİNE12 6 Yayından Kaldır
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ULKEMIZDE TEROR BITMEZ CUNKU HALE BAZI KIRO GENCLIGI AYNI KAFADA KAFALARI EZILENE KADAR BITMEZ GAVURUN TOHUMUCevap Yaz 55 15 Yayından Kaldır