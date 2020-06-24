Midyat'ta 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi'
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Midyat'ta 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi'

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi' kapsamında 3 mahallede, belediye tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Midyat'ta 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi'
24.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:03

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi' kapsamında 3 mahallede, belediye tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı. İlçe turizmine olumlu etkisi olacak restorasyon çalışmaları ile ilgili olarak bilgi veren Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Burada dizi ve filmler çekiliyor, film platosu olacak İnşallah. Esnafımız da bundan gayet iyi faydalanacak" dedi. 

Midyat Belediyesi, 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi' kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da desteğiyle yok olmaya yüz tutmuş binlerce yıllık tarihi yapıları yaşatmak için kapsamlı restorasyon süreci başlattı. Açık hava müzesi konumundaki binlerce yıllık geçmişe ve kültürel mirasa sahip ilçenin tarihini gün yüzüne çıkarmak için 3 mahallede başlatılan restorasyon çalışmasıyla binlerce yıllık taş evler, hanlar, camiler, kiliseler ve manastırlar onarılacak. Süryanice 'Matiate' (mağaralar kenti) adıyla bilinen, dinlerin ve dillerin buluştuğu ilçenin Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilk yerleşim yerleri olan Işıklar, Akçakaya ve Ulucami mahallelerinde, şehrin tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan yüzlerce tarihi taş konağı ve yeraltı mağaralarının kent dokusuna uygun olarak restore edildikten sonra geçmiş günlerine yeniden döndürüp turizmin hizmete sunacaklarını söyledi. Belediyelerin görevinin sadece altyapı çalışmaları olmadığını belirten Başkan Şahin, "Kültürümüze de sahip çıkmak gerekiyor. Bunun için kaybolmaya yüz tutmuş tarihi değerlerimizi bu şekilde geleceğe taşıyıp, onları özellikle çocuklarımız ve gençlerimizle tanıştırmamız gerekir. Tarihi yapıları onarıp, insanlarımızın ve turizmin hizmetine sunmak istiyoruz" diye konuştu.

'FİLM PLATOSU OLACAK'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelere sonrası 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi' adı altında 3 aks tespit ettiklerini dile getiren Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Hem Estel hem de Midyat'ta bunlar. En geç 2 yıl içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tarihi dokuyu canlandırmış bulunmaktayız. Kısmen eksikler var. Burada dizi filmler çekiliyor. Burası bir film platosu olacak İnşallah. Dizi çekimleri artık Midyat'ta yoğunlaşacak. Bu vesileyle esnafımızda bundan tabi gayet iyi bir şekilde faydalanacak. Bize bu konuda destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve bütün yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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