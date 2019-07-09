Midyat'ta istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi

Mardin'in Midyat Belediyesinde istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi.

Midyat Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle istihdam edilecek 30 personel için Belediye Sosyal Tesislerinde kura töreni yapıldı.

"Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında belediyede istihdam edilecek 30 kişi kura ile belirlendi.

30 kişi 6 ay boyunca Midyat Belediyesinde görev yapacak.

Kaynak: AA