Midyat'ın tarihi mekanları 'film' platosuna dönüştü
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Midyat'ın tarihi mekanları 'film' platosuna dönüştü

Midyat'ın tarihi mekanları 'film' platosuna dönüştü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Midyat ilçesinin tarihi mekanları son yıllarda çekilen yerli dizilerin yanı sıra televizyon programcıları ve film yönetmenlerinin ilgi odağı oldu.

MARDİN'in Midyat ilçesinin tarihi mekanları son yıllarda çekilen yerli dizilerin yanı sıra televizyon programcıları ve film yönetmenlerinin ilgi odağı oldu.

Tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan, kültürel dokusuyla kendine hayran bırakan Mardin'in Midyat ilçesi, sinema filmi, dizi ve program yapımcılarının platosu haline geldi. Yüzyıllardır farklı din, dil ve kültürleri bir arada yaşatan Midyat ilçesi, tarihi kiliseleri, manastırları, camileri, konakları, Şemsi ve Kamerilere ait mabetler gibi, birçok güzelliği bünyesinde barındırıyor. Midyat Belediyesi, çekim için ilçeye gelen ekiplere ev sahipliği yaparak, kültür, sanat ve tanıtıma destek veriyor. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çekim için ilçeye gelenleri yalnız bırakmıyor.

'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'Belediye Başkanı Şahin, "Midyat'a geldiğinizde, bir yanınızda cami, bir yanınızda kilise bulunuyor. Gerçek bir Avrupa Birliği noktası burası. Midyat'ımız çok sayıda sinema filmi, dizi ve televizyon programına ev sahipliği yaptı. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edecek. Biz tüm çekim ekiplerini Midyat'a bekliyoruz. Kapımız ve gönlümüz herkese açık" dedi.BİRÇOK DİZİ VE FİLM ÇEKİLDİ

Bu arada, Midyat ilçesinde Sermiyan Midyat'ın başrolünü oynadığı Hükümet Kadın ile Ay Lav Yu filmleri, Sibel Can'ın rol aldığı Berivan dizisi, Bir Bulut Olsam, Aşka Sürgün, Sıla ve son olarak Hercai gibi birçok televizyon dizisi çekildi.


Midyat'ın tarihi mekanları 'film' platosuna dönüştü
Midyat'ın tarihi mekanları 'film' platosuna dönüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş

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