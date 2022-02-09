Mide yanması neden olur? Mide yanmasına ne iyi gelir?

Günümüzün en sık rastlanan rahatsızlıklarından olan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen mide yanması yanlış beslenme, hamilelik, asitli içecek tüketimi, alkol ve sigara tüketimi gibi birçok nedenin yanı sıra mide rahatsızlıklarının da habercisi olabilir. Pandemi döneminde bulaş riskinden dolayı çoğu kişi mide yanmasının çözümünü alternatif yollarını aramakta. Sizde evde uygulayacağınız birkaç basit yöntem ile mide yanması probleminden kurtulabilirsiniz.

MİDE YANMASI NEDİR?

Mide yanması mide, yemek borusu ve göğüs kafesi arkasındaki bölgede yanma, ekşime ya da ağrı gibi hislere verilen genel isimdir. Mide yanması aralıklarla ya da daha sık görülmesi mümkündür.

MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Sabahları veya akşamları gerçekleşen mide yanmaları doğrudan beslenme şeklinizle alakalıdır Bunun dışında mide yanması, gastrit, reflü, çölyak, mide fıtığı gibi rahatsızlıkların belirtisi olabileceği gibi aşırı baharatlı, yağlı, hazır yiyecekler, sigara ve alkol tüketimi gibi etkenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Kesin teşhis ancak uzmanlar tarafından belli olmaktadır.

Mide yanmasına neden olan rahatsızlıklar;

Gastrit

Tedavi edilmemesi durumda ülsere neden olabilen gastrit, mide içerisindeki mukozanın iltihaplanması, arar görmesi veya midenin fazla asit üretimine bağlı olarak gerçekleşir. Mide yanmasının yanı sıra mide bulantısı, kusma, sırt ağrısı ve iştah kaybı gastritin diğer belirtileridir. Tüm mide rahatsızlıklarında olduğu gibi yanlış beslenme gastritin gelişmesindeki en belirgin etkendir.

REFLÜ

Mide ve yemek borusu arasında yer alan kapakçığın artık görevini yerine getirememesinden kaynaklanan reflü, mide asidinin yemek borusuna geçmesi nedeniyle mide yanmasına sebebiyet vermektedir. Ağızda acı tat, öksürük, kusma, boğaz tahrişi ve ağrısı gibi problemle neden olmaktadır.

Rahatsızlıklar dışında mide yanmasına sebep olan etkenler;

Sigara ve alkol tüketimi

Aşırı yağlı, aşırı baharatlı yiyecek tüketimi

Stres

Psikolojik rahatsızlıklar

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Mide yanması eğer rahatsızlıklardan kaynaklı değilse evde uygulayacağınız basit çözümler ile kontrol altına alabilirsiniz. Ama öncelikle düzenli beslenme planı oluşturmalı, aşırı baharatlı, aşırı yağlı, alkol ve sigara gibi alışkanlıklarınızdan uzak durmalısınız. Bunun dışında mide sağlı için lifli yiyeceklerin ve alkali yiyeceklerin tüketimini arttırmalısınız. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk tüketimi de mide yanmasına sebep olmaktadır. Bunların dışında evde tüketeceğiniz besinler ile mide yanmasına engel olabilirsiniz

Muz

Kalsiyum bakımından zengin olan muz birçok mide rahatsızlığına iyi gelmesinin yanı sıra anlık olarak mide yanmasına karşıda oldukça etkilidir.

Elma Sirkesi

1 bardak suyun içerisine 3 kaşık elma sirkesi karıştırarak yemeklerden ve yatmadan önce tükettiğinizde yanmaya karşı önlem almış olursunuz

Süt

Sindirim sistemine oldukça yararlı olan süt, mide yanmasında da en iyi dostlarınızdandır. Ancak ülseriniz var ise tüketiminde uzak durmalısınız.

Kavun

Lif bakımında oldukça zengin olan kavunun, mide yanmasına karşı oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Tarçınlı Bal

Hem tarçın hem de bal birçok mide rahatsızlığında uzmanlar tarafından önerilmektedir. Her gün tüketeceğiniz bir kaşık balın içerisine karıştırdığınız toz tarçın gün içerisinde midenizi koruyarak yanma hissine engel olacaktır.

Karbonatlı Su

Bir çay kaşığı karbonatı, bir bardak su içine karıştırıp tüketmek mide asidinin etkilerini azaltarak midenizdeki yanma hissinin azalmasında oldukça etkili olacaktır.

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