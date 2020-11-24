Mide yanması neden olur? Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması nasıl geçer?

Günlük hayatta en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birisi de mide yanması. Peki, Mide yanması neden olur? Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması nasıl geçer? Mide yanmasını önlemek için doğal yöntemler nelerdir? İşte mide yanması ilgili tüm detaylar...

Milyonlarca insan asit reflü ve mide yanması yaşar. En sık kullanılan tedavi, omeprazol gibi ticari ilaçları içerir. Bununla birlikte, yaşam tarzı değişiklikleri de etkili olabilir. Basitçe beslenme alışkanlıklarınızı veya uyku şeklinizi değiştirmek, mide yanması ve asit reflü belirtilerinizi önemli ölçüde azaltarak yaşam kalitenizi artırabilir. İşte Mide yanması neden olur? Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması nasıl geçer? Mide yanmasını önlemek için doğal yöntemler nelerdir? İşte mide yanması ilgili tüm detaylar...

MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Asit reflü, mide asidinin, yiyecek ve içeceği ağızdan mideye taşıyan tüp olan yemek borusuna itilmesidir.

Bazı reflüler tamamen normaldir ve zararsızdır, genellikle hiçbir belirti vermez. Ancak çok sık olduğunda yemek borusunun içini yakar.

Türkiye'deki tüm yetişkinlerin tahminen% 14-20'si bir şekilde reflü yaşıyor

Asit reflünün en yaygın semptomu, göğüste veya boğazda ağrılı, yanma hissi olan mide ekşimesi olarak bilinir.

Araştırmacılar, Türkiye'deki insanların yaklaşık% 7'sinin her gün mide ekşimesi yaşadığını tahmin ediyor

Düzenli olarak mide ekşimesi yaşayanların% 20-40'ına asit reflünün en ciddi şekli olan gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) teşhisi konur.

Mide ekşimesine ek olarak, yaygın reflü semptomları arasında ağzın arkasında asidik bir tat ve yutma güçlüğü bulunur. Diğer semptomlar arasında öksürük, astım, diş erozyonu ve sinüslerde iltihaplanma bulunur

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR? MİDE YANMASI NASIL GEÇER?

İşte asit reflü ve mide ekşimenizi azaltmanın hepsi bilimsel araştırmalarla desteklenen 14 doğal yol.

1. Fazla Yemeyin

Yemek borusunun mideye açıldığı yerde, alt özofagus sfinkteri olarak bilinen halka benzeri bir kas vardır.

Bir kapakçık görevi görür ve midenin asidik içeriğinin yemek borusuna çıkmasını engellemesi beklenir. Yutulduğunuzda, geğirdiğinizde veya kustuğunuzda doğal olarak açılır. Aksi takdirde kapalı kalmalıdır.

Asit reflüsü olan kişilerde bu kas zayıflar veya işlevsizdir. Asit reflü, kas üzerinde çok fazla basınç olduğunda da ortaya çıkabilir ve bu da asidin açıklıktan sıkışmasına neden olur.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, reflü semptomlarının çoğu yemekten sonra ortaya çıkar. Görünüşe göre daha büyük öğünler reflü semptomlarını kötüleştirebilir.

Asit reflüyü en aza indirmeye yardımcı olacak bir adım, büyük öğünler yemekten kaçınmaktır.

ÖZET:

Büyük öğünler yemekten kaçının. Asit reflü genellikle yemeklerden sonra artar ve daha büyük öğünler sorunu daha da kötüleştirir

2. Kilo Verin

Diyafram, midenizin üzerinde bulunan bir kastır.

Sağlıklı insanlarda diyafram doğal olarak alt yemek borusu sfinkterini güçlendirir.

Daha önce de belirtildiği gibi, bu kas aşırı miktarda mide asidinin yemek borusuna sızmasını önler.

Bununla birlikte, çok fazla göbek yağınız varsa , karnınızdaki basınç o kadar yükselebilir ki, alt yemek borusu sfinkteri diyaframın desteğinden uzağa doğru itilir. Bu durum mola fıtığı olarak bilinir.

Hiatus herni, obez kişilerin ve hamile kadınların reflü ve mide ekşimesi riskinin artmasının ana nedenidir.

Birkaç gözlemsel çalışma, karın bölgesindeki fazla kiloların reflü ve GÖRH riskini artırdığını göstermektedir.

Kontrollü çalışmalar bunu destekleyerek kilo kaybının reflü semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir.

Asit reflü ile yaşıyorsanız kilo vermek önceliklerinizden biri olmalıdır.

ÖZET:

Karın içindeki aşırı basınç, asit reflünün nedenlerinden biridir. Göbek yağını kaybetmek bazı semptomlarınızı hafifletebilir.

3. Düşük Karbonhidrat Diyeti uygulayın

Artan kanıtlar, düşük karbonhidratlı diyetlerin asit reflü semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir.

Bilim adamları, sindirilmemiş karbonhidratların bakteriyel aşırı büyümeye ve karın içinde yüksek basınca neden olabileceğinden şüpheleniyorlar. Hatta bazıları bunun asit reflüsünün en yaygın nedenlerinden biri olabileceğini düşünüyor.

Çalışmalar, bakteriyel aşırı büyümenin, bozulmuş karbonhidrat sindirimi ve emiliminden kaynaklandığını göstermektedir.

Sindirim sisteminizde çok fazla sindirilmemiş karbonhidrat olması sizi gazlı ve şişkin yapar. Ayrıca sizi daha sık geğirtirme eğilimindedir.

Bu fikri destekleyen birkaç küçük çalışma, düşük karbonhidratlı diyetlerin reflü semptomlarını iyileştirdiğini göstermektedir.

Ek olarak, bir antibiyotik tedavisi, muhtemelen gaz üreten bakteri sayısını azaltarak asit reflüsü önemli ölçüde azaltabilir.

Bir çalışmada, araştırmacılar, katılımcılara gaz üreten bakterilerin büyümesini destekleyen GERD prebiyotik lif takviyeleri verdiler . Sonuç olarak katılımcıların reflü semptomları kötüleşti (20Güvenilir Kaynak).

ÖZET:

Asit reflüsü, ince bağırsakta zayıf karbonhidrat sindirimi ve bakteriyel aşırı büyümeden kaynaklanıyor olabilir. Düşük karbonhidratlı diyetler etkili bir tedavi gibi görünmektedir, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

4. Alkol Alımınızı Sınırlandırın

İçme alkol asit reflü ve mide ekşimesi şiddetini arttırabilir.

Mide asidini artırarak, alt yemek borusu sfinkterini gevşeterek ve yemek borusunun kendi kendini asitten temizleme yeteneğini bozarak semptomları şiddetlendirir

Araştırmalar, orta düzeyde alkol alımının sağlıklı bireylerde reflü semptomlarına bile neden olabileceğini göstermiştir

Kontrollü çalışmalar, şarap veya bira içmenin, sade su içmeye kıyasla reflü semptomlarını artırdığını da göstermektedir

ÖZET:

Aşırı alkol alımı asit reflü semptomlarını kötüleştirebilir. Mide ekşimesi yaşıyorsanız, alkol alımınızı sınırlamak ağrınızın bir kısmını hafifletmeye yardımcı olabilir.

5. Çok Fazla Kahve İçmeyin

Araştırmalar, kahvenin alt özofagus sfinkterini geçici olarak zayıflatarak asit reflü riskini artırdığını göstermektedir

Bazı kanıtlar, kafeinin olası bir suçlu olduğuna işaret ediyor . Kahveye benzer şekilde, kafein alt özofagus sfinkterini zayıflatır

Ek olarak, kafeinsiz kahve içmenin, normal kahveye kıyasla reflüyü azalttığı gösterilmiştir

Bununla birlikte, katılımcılara sudaki kafein veren bir çalışma, kahvenin kendisi semptomları kötüleştirmesine rağmen, kafeinin reflü üzerindeki herhangi bir etkisini tespit edemedi.

Bu bulgular, kafein dışındaki bileşiklerin kahvenin asit reflü üzerindeki etkilerinde rol oynayabileceğini göstermektedir. Kahvenin işlenmesi ve hazırlanması da söz konusu olabilir

Bununla birlikte, birkaç çalışma kahvenin asit reflüsünü kötüleştirebileceğini öne sürse de, kanıtlar tamamen kesin değildir.

Bir çalışma, asit reflü hastalarının öğünlerden hemen sonra kahve içtiklerinde, eşit miktarda ılık suya kıyasla hiçbir yan etki bulamadı. Ancak kahve öğünler arasındaki reflü ataklarının süresini uzattığını gösterdi.

Ek olarak, gözlemsel çalışmaların bir analizi, kahve alımının GERD'nin kendi kendine bildirilen semptomları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını bulmuştur.

Yine de, asit reflü belirtileri küçük bir kamera ile araştırıldığında, kahve tüketimi yemek borusunda daha büyük asit hasarı ile bağlantılıydı.

Kahve alımının asit reflüsünü kötüleştirip kötüleştirmediği kişiye bağlı olabilir. Kahve mide ekşimesine neden oluyorsa, ondan kaçının veya alımınızı sınırlayın .

ÖZET:

Kanıtlar, kahvenin asit reflü ve mide ekşimesini daha da kötüleştirdiğini gösteriyor. Kahvenin semptomlarınızı artırdığını düşünüyorsanız, alımınızı sınırlamayı düşünmelisiniz.

6. Sakız Çiğneyin

Sakız yemek borusunda asitliğini azaltır.

Bikarbonat içeren sakız özellikle etkili görünmektedir

Bu bulgular, sakızın ve buna bağlı olarak tükürük üretimindeki artışın, yemek borusunun asidin temizlenmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Ancak, muhtemelen reflünün kendisini azaltmaz.

ÖZET:

Sakız, tükürük oluşumunu arttırır ve mide asidinin yemek borusunun temizlenmesine yardımcı olur.

7. Çiğ Soğandan Kaçının

Asit reflüsü olan kişilerde yapılan bir çalışma, çiğ soğan içeren bir öğün yemenin, soğan içermeyen özdeş bir öğüne kıyasla mide ekşimesi, asit reflüsü ve geğirmeyi önemli ölçüde artırdığını göstermiştir

Daha sık geğirme, soğandaki yüksek miktarda fermente edilebilir lif nedeniyle daha fazla gaz üretildiğini gösterebilir

Çiğ soğan da yemek borusunun iç yüzeyini tahriş ederek mide ekşimesinin kötüleşmesine neden olabilir.

Sebep ne olursa olsun, çiğ soğan yemek semptomlarınızı daha da kötüleştiriyorsa, bundan kaçınmalısınız.

ÖZET:

Bazı insanlar çiğ soğan yedikten sonra daha kötü mide ekşimesi ve diğer reflü semptomları yaşarlar.

8. Gazlı İçecek Tüketiminizi Sınırlandırın

GERD'li hastalara bazen gazlı içecek alımlarını sınırlamaları tavsiye edilir.

Bir gözlemsel çalışma, gazlı alkolsüz içeceklerin artan asit reflü semptomları ile ilişkili olduğunu bulmuştur

Ayrıca kontrollü çalışmalar, karbonatlı su veya kola içmenin, sade su içmeye kıyasla alt yemek borusu sfinkterini geçici olarak zayıflattığını göstermektedir

Bunun ana nedeni, karbonatlı içeceklerde insanların daha sık geğirmesine neden olan karbondioksit gazıdır - yemek borusuna kaçan asit miktarını artırabilen bir etki gösterir.

ÖZET:

Gazlı içecekler geçici olarak geğirme sıklığını artırır ve bu da asit reflüsü teşvik edebilir. Semptomlarınızı kötüleştirirlerse, daha az içmeyi veya onlardan tamamen kaçınmayı deneyin.

9. Çok Fazla Narenciye Suyu İçmeyin

400 GERD hastası üzerinde yapılan bir çalışmada,% 72'si portakal veya greyfurt suyunun asit reflü semptomlarını kötüleştirdiğini bildirdi

Turunçgillerin asitliği, bu etkilere katkıda bulunan tek faktör gibi görünmüyor. Nötr pH'lı portakal suyu da semptomları şiddetlendiriyor gibi görünmektedir

Narenciye suyu alt yemek borusu sfinkterini zayıflatmadığından, bazı bileşenlerinin yemek borusunun iç yüzeyini tahriş etmesi muhtemeldir

Narenciye suyu muhtemelen asit reflüsüne neden olmazken, mide ekşimenizi geçici olarak kötüleştirebilir.

ÖZET:

Asit reflüsü olan çoğu hasta, narenciye suyu içmenin semptomlarını daha da kötüleştirdiğini bildirmektedir. Araştırmacılar, narenciye suyunun yemek borusunun iç yüzeyini tahriş ettiğine inanıyor.

10. Daha Az Çikolata Yemeyi Düşünün

GERD hastalarına bazen çikolata tüketiminden kaçınmaları veya bunları sınırlamaları tavsiye edilir . Ancak, bu tavsiyenin kanıtı zayıftır.

Küçük, kontrolsüz bir çalışma, 4 ons (120 ml) çikolata şurubu tüketmenin alt yemek borusu sfinkterini zayıflattığını gösterdi.

Bir başka kontrollü çalışma, bir çikolatalı içecek içmenin, bir plaseboya kıyasla yemek borusundaki asit miktarını arttırdığını bulmuştur

Bununla birlikte, çikolatanın reflü semptomları üzerindeki etkileri hakkında güçlü bir sonuca varılmadan önce daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

ÖZET:

Çikolatanın reflü semptomlarını kötüleştirdiğine dair sınırlı kanıt vardır. Birkaç çalışma bunun olabileceğini öne sürüyor, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

11. Gerekirse Naneden Uzak Durun

Nane ve nane, yiyecekleri, şekerleri, sakızları, gargaraları ve diş macunlarını tatlandırmak için kullanılan yaygın bitkilerdir.

Bitki çaylarında da popüler malzemelerdir.

GERD'li hastaların kontrollü bir çalışması, nane otunun alt yemek borusu sfinkteri üzerindeki etkilerine dair hiçbir kanıt bulamadı.

Yine de çalışma, yüksek dozda nanenin, muhtemelen yemek borusunun içini tahriş ederek asit reflü semptomlarını kötüleştirebileceğini gösterdi.

Nanenin mide ekşimenizi daha da kötüleştirdiğini düşünüyorsanız, bundan kaçının.

ÖZET:

Birkaç çalışma, nanenin mide ekşimesini ve diğer reflü semptomlarını şiddetlendirebileceğini göstermektedir, ancak kanıtlar sınırlıdır.

12. Yatağınızın Başını Yükseltin

Bazı insanlar gece boyunca reflü semptomları yaşarlar

Bu, uyku kalitelerini bozabilir ve uykuya dalmalarını zorlaştırabilir.

Bir çalışma, yatağının başını kaldıran hastaların, hiç yükselmeden uyuyanlara kıyasla önemli ölçüde daha az reflü atağı ve semptomları olduğunu gösterdi

Ek olarak, kontrollü çalışmaların analizi, yatağın başını kaldırmanın, asit reflü semptomlarını ve gece mide ekşimesini azaltmak için etkili bir strateji olduğu sonucuna varmıştır

ÖZET:

Yatağınızın başını kaldırmak, geceleri reflü semptomlarınızı azaltabilir.

13. Yattıktan Sonra Üç Saat İçinde Yemek Yemeyin

Asit reflüsü olan kişilerin genellikle uyumadan önceki üç saat içinde yemekten kaçınmaları tavsiye edilir .

Bu öneri mantıklı olsa da, onu destekleyecek sınırlı kanıt vardır.

GERD hastalarında yapılan bir çalışma, akşam geç saatlerde yemek yemenin, akşam 7'den önce yemek yemeye kıyasla asit reflü üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını gösterdi

Bununla birlikte, gözlemsel bir çalışma, yatma saatine yakın yemek yemenin, insanlar uyuyacakken önemli ölçüde daha büyük reflü semptomları ile ilişkili olduğunu buldu

Akşam geç yemeklerin GERD üzerindeki etkisi hakkında kesin sonuçlara varılmadan önce daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Kişiye de bağlı olabilir.

ÖZET:

Gözlemsel çalışmalar, yatmadan önce yemek yemenin geceleri asit reflü semptomlarını kötüleştirebileceğini göstermektedir. Yine de, kanıtlar kesin değil ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

14. Sağ Tarafınızda Uyumayın

Birkaç çalışma, sağ tarafınızda uyumanın geceleri reflü semptomlarını kötüleştirebileceğini göstermektedir

Nedeni tam olarak net değil, ancak muhtemelen anatomi ile açıklanıyor.

Yemek borusu midenin sağ tarafına girer. Sonuç olarak, alt yemek borusu sfinkteri sol tarafınızda uyuduğunuzda mide asidi seviyesinin üzerinde oturur

Sağ tarafınıza yattığınızda, mide asidi alt yemek borusu sfinkterini kaplar. Bu, içinden asit sızması ve reflüye neden olma riskini artırır.

Açıkçası, çoğu insan uyurken pozisyonunu değiştirdiği için bu öneri pratik olmayabilir.

Yine de sol tarafınızda dinlenmek uykuya dalarken sizi daha rahat ettirebilir.

ÖZET:

Geceleri asit reflü yaşarsanız, vücudunuzun sağ tarafında uyumaktan kaçının.

Genel özet

Bazı bilim adamları, diyet faktörlerinin asit reflüsünün temel nedenlerinden biri olduğunu iddia ediyor.

Bu doğru olsa da, bu iddiaları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bununla birlikte, araştırmalar basit diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin mide ekşimesini ve diğer asit reflü semptomlarını önemli ölçüde hafifletebileceğini göstermektedir.