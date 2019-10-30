Mide spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı

30.10.2019 10:38

Evinin banyosunda düşüp hastaneye kaldırılan şovmen Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda kaldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra setlere geri dönen Erbil, dün akşam yeniden hastaneye kaldırıldı.

MİDE SPAZMI GEÇİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda verdiği kilolarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, dün akşam mide spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yemeği fazla kaçırdığı için hastanelik olan Erbil'in kalp yetmezliği nedeniyle hastanelik olduğu iddia edildi.

"DÜN GECE AĞIR BİR YEMEK YEDİ"

Konu hakkında açıklama yapan basın danışmanı Perim Özgeldi, "Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor." dedi.