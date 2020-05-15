Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
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Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Midenin işlevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için sağlıklı olması gerekmektedir. Bu nedenle mide ağrısına iyi gelen besinleri tercih edilerek sindirim sisteminin en ideal şekilde çalışması sağlanabilir.

Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
15.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:46

Mide ağrısına iyi gelen başlıca besinler; zencefil çayı, keten tohumu, armut, patates, zeytin yağı, yoğurt, muz, lahana, az yağlı besinler, karnabahar, baklagiller, maden suyu ve lifli besinler olarak sıralanabilir.

1. ZENCEFİL ÇAYI

Mide sağlığı için önemli olan zencefil. Sindirim sistemini yatıştırıcı etkiye sahiptir. Bulantı, kusma ve mide ağrıları için zencefil çayı etkili bir çözüm aracıdır. Bazı mide sorunları ve mide ekşimesi için de zencefil çayı olumlu etkiye sahiptir.

Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler

2. KETEN TOHUMU

Lif yönünden zengin olan keten tohumunun yanında omega-3 yönünden de oldukça zengindir. Şişkinliğin ve kabızlığın giderilmesinde kullanılan keten tohumu, öğütülerek yoğurtla beraber tüketilebilir.

Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler

3. ARMUT

Güçlü bir lif kaynağı olmasıyla öneme sahip olan armut, sindirimi kolay olması nedeniyle mide dostu bir meyvedir. Mideyi yormayan armut, ince bağırsağın da yorulmasını engelleyerek rahat bir sindirim süreci sağal. Bu nedenle armut mide ağrılarının hafifletilmesinde etkin şekilde kullanılır.

Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler

4.PATATES

Haşlanmış şekilde patates tüketimi mide sağlığı açısından faydalıdır. İçeriğindeki lifler sayesinde mide sağlığına olumlu katkı yapan patates, birtakım mide problemlerinin giderilmesi için de etkilidir. Çiğ patates suyu da mide yanmaları ve mide ağrılarına iyi gelir.

Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler

5. ZEYTİNYAĞI

Çiğ tüketilen zeytinyağı, mide ağrılarının giderilmesine ve mide sağlığının korunmasına yardımcı olur. Çiğ zeytinyağı safra salgılanmasını destekler ev bu sayede yiyeceklerden alınan yağın sindirimi kolaylaşır.

Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler

6. YOĞURT

Mükemmel bir probiyotik kaynağı olan yoğurt, bakteriyel enfeksiyonların oluşumunu engeller. Yoğurt ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler

7. MUZ

Mide dostu bir besin olan muz, mide yanması ve mide ağrısı için giderici etkiye sahiptir. Genel anlamda bünye için faydalı olan muz, öğünlerden sonra tüketilebilecek bir besindir.

Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler

8. LAHANA

Çiğ olarak tüketilen lahana mide sağlığı için oldukça önemlidir. Çiğ lahana suyu ise, gastrit, ülser ve mide ağrısı gibi sorunlar için giderici etkiye sahiptir.

Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler

9. AZ YAĞLI BESİNLER

Hazımsızlık sorunu yaşayan kişiler, az yağlı besinler tüketerek yaşadıkları sorundan kurtulabilir ya da sorunu en aza indirebilirler. Sindirime yardımcı olan bu besinler, mide ağrılarının giderilmesi noktasında önemli işleve sahiptir.

Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler

10. KARNABAHAR

Hafif pişirilerek haşlanan karnabahar, mide asidinin mideye zarar vermesini engeller:. Mide asidinden kaynaklanan mide ağrısı varsa karnabahar tüketimi ile ağrı sonlanır. Bu nedenle hem ağrının giderilmesinde hem de ağrının önlenmesinde karnabahar önemli bir besindir.

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