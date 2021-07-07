Michelle Yeoh, The Witcher: Blood Origin Kadrosuna Katıldı

Netflix, The Witcher TV dizisinin öncesindeki altı bölümlük sınırlı bir dizi olan The Witcher: Blood Origin hakkında yeni bilgiler açıkladı.

Netflix, The Witcher TV dizisinin öncesindeki altı bölümlük sınırlı bir dizi olan The Witcher: Blood Origin hakkında yeni bilgiler açıkladı. Yayın devi, Michelle Yeoh'un kadroya katıldığını duyurdu. Aktörün dikkat çekici eserleri arasında Star Trek: Discovery ve Crouching Tiger: Hidden Dragon mevcut.

The Witcher: Blood Origin'de kılıç kullanan elflerin göçebe bir kabilesinin sonuncusu olan Scían rolünü oynayacak. Dizide halkından alınan kutsal silahı aşağılık koşullarda geri kazanmaya çalışacak.

Gösterinin yönetici yapımcıları Lauren Schmidt Hissrich ve aynı zamanda showrunner olarak görev yapacak Declan de Barra olacak. Andrzej Sapkowski yaratıcı danışman olarak görev yapacak, diğer yönetici yapımcılar arasında Jason Brown ve Hivemind'den Sean Daniel'in yanı sıra Platige Films'den Tomek Baginski ve Jarek Sawko yer alacak.

Blood Origin eyleminin olaylarından 1200 yıl önce gerçekleşeceğini hatırlatalım. Mini dizi, ilk Witcher'ın kökeni ve kaderinin hikayesini anlatacak ve insanlar, canavarlar ve elflerin dünyalarının birleşmesiyle sonuçlanan Diyarların Birleşmesine yol açan olayları gösterecek.

Daha önce Netflix, 'in kralı korumaya yeminli bir savaşçı klanındaki Fjalla rolüne dahil olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bilmediğimiz şey, elf Eile'yi kimin oynayacağı. Başlangıçta onu Jodie Turner-Smith oynayacaktı, ancak prodüksiyon programlarındaki komplikasyonlar nedeniyle rolü bırakmak zorunda kaldı. Redanian Intelligence, Sophia Brown'ın onun yerini alabileceğini söyledi.

Siz bu rol için oyuncu seçiminden memnun kaldınız mı? Dizi hakkında heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Turkmmo