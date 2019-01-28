Micheal Jackson'ın Çocuk İstismarına Işık Tutan Belgeseli, Büyük Ses Getirdi
Dünyaca ünlü yıldız Micheal Jackson'ın çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu konu alan belgesel, Sundance Film Festivali'ne damga vurdu. Belgeseli izleyenler, yıldız şarkıcıyı net bir dille suçlamaktan kaçınmadı.
Sundance Film Festivali'nin merakla beklenen yapımlarından olan ve henüz çocuk yaştayken Michael Jackson'ın cinsel istismarına uğrayan James Safechuck ve Wade Robson'ın yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattığı Leaving Neverland, prömiyeri büyük yankı uyandırdı.
İSTİSMARI GÖZLER ÖNÜNE SERDİĞİ SÖYLENİYOR
Hazırlık aşamasından çekim aşamasına her adımı olay olan Leaving Neverland belgeseli nihayet izleyiciyle buluştu. Şimdiden Sundance Film Festivali'nin en çok konuşulan yapımı olan Leaving Neverland'in Michael Jackson'ın yıllar içinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiği söyleniyor.
BELGESELİ İZLEYENLER İKNA OLUYOR
Dört saatlik bu belgeseli Sundance Film Festivali'nde izleyen birçok kişi Jackson'ın çocukları istismar ettiğine ikna olmuş görünüyor. Belgeseli izledikten sonra Jackson'ın suçlu olduğuna ikna olan isimlerden biri de Indiewire yazarı David Ehrlich. Zira Ehrlich filmi izledikten sonra kaleme aldığı yazıda "Leaving Neverland, Jackson'ın çocukları istismar ettiğini kanıtlıyor" diyerek Jackson'ı net bir dille suçlamaktan kaçınmadı.
GÖSTERİM ÖNCESİ SEYİRCİ UYARILDI
Daha önce de pedofili konusunda belgesellere imza atan Dan Reed'in yönetmenliğini üstlendiği Leaving Neverland'de James Safechuck ve Wade Robson, henüz çocuk yaştayken Jackson'ın kendilerini nasıl istismar ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu en rahatsız edici detaylarına kadar anlatıyor. Filmde anlatılanlar öylesine rahatsız edici bir boyutta ki filmin Sundance Film Festivali'ndeki gösteriminden önce seyirciler uyarıldı ve film sırasında tıbbi desteğe ihtiyaç duymaları hâlinde sağlık görevlilerinin hazır bekletildiği söylendi.
ASLA BİR ÇOCUĞU İNCİTMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Michael Jackson henüz hayattayken de benzer suçlamalarla karşılaşmış, fakat bu suçlamaları kesin bir dille reddederek asla bir çocuğu incitmeyeceğini söylemişti. Jackson'ın ölümünün ardından bu suçlamaların üstü kapatılmış olsa da, Leaving Neverland'in ortaya koyduğu gerçekler Jackson'ın işlediği suçların yıllar sonra da olsa ortaya çıkmasını sağlayacak gibi görünüyor.
GÜNDEME DAMGA VURDU
Sundance Film Festivali'ndeki prömiyerinin ardından uzun süre gündemden düşmeyeceği anlaşılan Leaving Neverland, bu yıl HBO tarafından yayınlanacak.
-
Bu koskoca bir yalandır.kendisi örnek bir insandı.yalan inanmayınnCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
Adamı öldürdüğünüz yetmemiş hala karalamaya çalışıyorsunuz. müslüman olmaya karar vermenin sonuçları bu. iyi yapmış. Allah kabul etsin. Bu dünyada rezil ettiler. ahirette onlar rezil olsun. Yanındayız Michael!Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır