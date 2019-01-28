Micheal Jackson'ın Çocuk İstismarına Işık Tutan Belgeseli, Büyük Ses Getirdi

Sundance Film Festivali'nin merakla beklenen yapımlarından olan ve henüz çocuk yaştayken Michael Jackson'ın cinsel istismarına uğrayan James Safechuck ve Wade Robson'ın yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattığı Leaving Neverland, prömiyeri büyük yankı uyandırdı.

İSTİSMARI GÖZLER ÖNÜNE SERDİĞİ SÖYLENİYOR

Hazırlık aşamasından çekim aşamasına her adımı olay olan Leaving Neverland belgeseli nihayet izleyiciyle buluştu. Şimdiden Sundance Film Festivali'nin en çok konuşulan yapımı olan Leaving Neverland'in Michael Jackson'ın yıllar içinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiği söyleniyor.

BELGESELİ İZLEYENLER İKNA OLUYOR

Dört saatlik bu belgeseli Sundance Film Festivali'nde izleyen birçok kişi Jackson'ın çocukları istismar ettiğine ikna olmuş görünüyor. Belgeseli izledikten sonra Jackson'ın suçlu olduğuna ikna olan isimlerden biri de Indiewire yazarı David Ehrlich. Zira Ehrlich filmi izledikten sonra kaleme aldığı yazıda "Leaving Neverland, Jackson'ın çocukları istismar ettiğini kanıtlıyor" diyerek Jackson'ı net bir dille suçlamaktan kaçınmadı.

GÖSTERİM ÖNCESİ SEYİRCİ UYARILDI

Daha önce de pedofili konusunda belgesellere imza atan Dan Reed'in yönetmenliğini üstlendiği Leaving Neverland'de James Safechuck ve Wade Robson, henüz çocuk yaştayken Jackson'ın kendilerini nasıl istismar ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu en rahatsız edici detaylarına kadar anlatıyor. Filmde anlatılanlar öylesine rahatsız edici bir boyutta ki filmin Sundance Film Festivali'ndeki gösteriminden önce seyirciler uyarıldı ve film sırasında tıbbi desteğe ihtiyaç duymaları hâlinde sağlık görevlilerinin hazır bekletildiği söylendi.

ASLA BİR ÇOCUĞU İNCİTMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Michael Jackson henüz hayattayken de benzer suçlamalarla karşılaşmış, fakat bu suçlamaları kesin bir dille reddederek asla bir çocuğu incitmeyeceğini söylemişti. Jackson'ın ölümünün ardından bu suçlamaların üstü kapatılmış olsa da, Leaving Neverland'in ortaya koyduğu gerçekler Jackson'ın işlediği suçların yıllar sonra da olsa ortaya çıkmasını sağlayacak gibi görünüyor.

GÜNDEME DAMGA VURDU

Sundance Film Festivali'ndeki prömiyerinin ardından uzun süre gündemden düşmeyeceği anlaşılan Leaving Neverland, bu yıl HBO tarafından yayınlanacak.