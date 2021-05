Michael Rubin kimdir? Yazar Michael Rubin hayatı ve biyografisi

Türkiyr nefreti ve Erdoğan kini ile bilinen Michael Rubin hayatı merak konusu oldu. Michael Rubin kimdir? Yazar Michael Rubin hayatı ve biyografisi

Eski Pentagon görevlisi olan Michael Rubin, ABD derin devletinin adamlarından biri... İsrail sevdalısı olan Rubin, FETÖ'nün da sıkı destekçisi. Aslında Michael Rubin gibi adamların asıl sadakatleri farklı noktalaradır.

MİCHAEL RUBİN KİMDİR?

Michael Rubin (d. 1971), Amerikalı tarihçidir. Amerikan Girişim Enstitüsü ("American Enterprise Institute") adlı kuruluşta çalışmaktadır. Ayrıca Amerikan Donanması Askeri Akademisinde (Naval Postgraduate School) öğretmenlik ve Amerika'da yayınlanan Middle East Quarterly (Ortadoğu bülteni) dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.

Philadelphia'da doğan Rubin, lisans çalışmalarını biyoloji dalında yapmasına rağmen, 1999'da tarih dalında Yale Üniversitesinden doktora derecesini aldı. "Modern İran'ın İnşaası 1858-1909: Haberleşme, Telgraf ve Toplum" adlı doktora tezi çalışması ile Yale Üniversitesinden ödül aldı. 1999-2000 yılları arasında sivil düşünce kuruluşu olan "Washington Institute for Near East Policy"de çalıştı.

Yale Üniversitesinde, İsrail'de Kudüs İbrani Üniversitesi'nde ders verdikten sonra, 2000 ve 2001 yıllarında Çekiç Güç uygulaması sırasında Irak Kürdistan Özerk Bölgesinde Süleymaniye Üniversitesi, Selahaddin Üniversitesi ve Dohuk Üniversitesi'nde hocalık yaptı. 2002 ile 2004 yılları arasında Amerikan Savunma Bakanlığında İran ve Irak konusunda danışmanlık yaptı. Bağdat'ın düşmesinden sonra, 2003 ve 2004 yıllarında Irak'taki Koalisyon İşgal Yönetiminde görev aldı.

Rubin'in Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The New Republic, National Review ve The Weekly Standard'da Türkiye, Irak, İran'la ilgili yazıları yayınlanmaktadır.