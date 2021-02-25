Miami Heat - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Miami Heat - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25.02.2021 00:56 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:00
Miami Heat - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Miami Heat - Toronto Raptors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Miami Heat - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Miami Heat - Toronto Raptors maçı gerçekleşecek. Peki, Miami Heat - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MİAMİ HEAT - TORONTO RAPTORSMAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Miami Heat - Toronto Raptors maçı Miami'da American Airlines Arena'da oynanacak. Miami Heat - Toronto Raptors maçı, Bilyoner TV, NBA TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 75, D-Smart 72, Turkcell TV+ 76 üzerinden izlenebilmektedir.

MİAMİ HEAT - TORONTO RAPTORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 25 Şubat Perşembe günü oynanacak Miami Heat - Toronto Raptors maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.

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