MHP Tavas ilçe yönetimi istifa etti

04.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:48

MHP Tavas İlçe Başkanı Ahmet Talancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.



Talancıoğlu, partisinin ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada, MHP il yönetiminin başka bir yönetim oluşturmak istemesi nedeniyle görevi bırakma kararı aldığını ileri sürdü.

Talancıoğlu kararı merkeze gönderdiklerini ifade ederek, "Tavas MHP yönetim kurulu başkanı olarak yönetimdeki 11 arkadaşımla birlikte, lüzumlu hallerden dolayı istifa ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA