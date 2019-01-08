MHP'nin Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan Adayı Adem Ayvacık Kimdir?

MHP'nin Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan adayı Adem Ayvacık oldu. Peki, MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan adayı olan Adem Ayvacık kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ADEM AYVACIK KİMDİR?

Adem Ayvacık, 1989'da Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ne bağlı Hacımusa Herkime Köyü'nde doğdu. 5 yaşına kadar köyünde yaşadı. Ailesinin İstanbul'a göçmesi ile öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Ortaokul yıllarında siyasi hayatına yön veren Ülkü Ocakları ile tanıştı. Burada

26. DÖNEM SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

2007- 2008 – 2011-2016 yılları arasında Ümraniye Ülkü Ocakları İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2012 yılında özel bir firmada yönetici asistanı olarak başladığı işinde sırasıyla personel müdürlüğü ve idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. 26. dönem milletvekili genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket PartisiZonguldak MilletvekiliAday Adayı oldu. 2016 yılındaMilliyetçi Hareket Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Adem Ayvacık, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan Adayı oldu.