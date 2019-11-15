MHP'nin siyanür teklifi 4 aydır TBMM'de beklıyor

15.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:38

Türkiye son 10 gündür siyanürle ölüm haberleriyle sarsıldı. Önce İstanbul Fatih'te, ardından Antalya'da 4 kişilik aileler siyanürle hayatını kaybetti. Son acı haber ise bugün İstanbul Bakırköy'den geldi. Tüm bu vakalar gözleri Türkiye'deki siyanür gerçeğine çevirdi. MHP'nin ise 4 ay önce siyanür gibi öldürücü kimyasal maddelerin satışına sıkı denetim getiren bir kanun teklifi hazırladığı ancak teklifin TBMM'de gündeme bile alınmadığı ortaya çıktı.

MHP Genel Başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu 26 Haziran günü TBMM'ye sunduğu yasa teklifiyle siyanür başta olmak üzere çevre ve insan sağlığına zarar veren her türlü kimyasal maddenin satışının internetten satışının yasaklanmasını istemişti.

"İNTERNET ORTAMINDAN RAHATÇA SATIN ALINABİLİYOR"

Vahapoğlu teklifinin gerekçesinde de, "Kimyasal maddeler sağlığımızı tehdit etmektedir. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden maddeler piyasada ve internet ortamından rahatça satın alınabiliyor" demişti.

TEKLİF YASLAŞIRSA SATIŞI YASAKLANACAK

Teklifin yasalaşması halinde zehirli kimyasalların elektronik ortamda satışları engellenecek. Satış şartlarına da denetim getirilecek. Paketlerine de uyarıcı bilgi ve işaretler konulacak.