MHP'nin Belediye Başkan Adayı Sabri Varan Gümüşhane'de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Sabri Varan, seçim çalışmalarına başmak üzere kent merkezine geldi. Varan için araçlarla konvoy yapılırken, MHP binası önünde aday karşılama töreni düzenlendi.

Araçla kent merkezine geldikten sonra Cumhuriyet Caddesindeki parti binasına kadar eşi ve partililerle birlikte yürüyen Varan, hem vatandaşlarla hasbihal etti hem de vatandaşlara karanfil dağıttı.

Parti binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Varan, Gümüşhane'ye yeniden hizmet kapısını açtıkları için Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, MYK üyeleri, il yönetimi ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti il kurucuları arasında yer alan ve AK Parti'de 22.dönem Gümüşhane Milletvekili olarak görev yapan Varan, Gümüşhane'nin yiğit insanlarının kendisini her zaman bağırlarına bastığını belirterek, "Bundan önce yaptığımız siyasi çalışmalarda da yıllarca bizleri sevdiğiniz gönlünüzde ayrı bir yer verdiniz. İnşallah Allah utandırmasın bundan sonra da bugüne kadar yaptığımız hizmetleri daha da birikmiş tecrübemizi birleştirerek insanları ayırmayarak, ötekileştirmeyerek, fildişi kulelerden izlemeyerek, herkese kapımızı açarak, kimsenin kalbini kırmadan, incitmeden hizmet etmeyi inşallah Allah nasip eder" dedi.

"Gümüşhane'de Cumhur İttifakının iki adayı var"

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığını, dış politika olarak problemlerle baş başa olduğunu kaydeden Varan, "Gümüşhane'de Cumhur İttifakının iki adayı var. Cumhur ittifakının üyesi olan herkes kime güvenirse, kime inanırsa, kime Gümüşhane için daha faydalı hizmet edeceğine, katkı vereceğine inanırsa sandıkta tercihini ona yapacak. Bu süreçte ben iktidarım deyip bizi destekleyenlere aba altından sopa gösterenleri de buradan uyarıyorum. Gümüşhane size dar olacağı gibi Ankara'yı da Türkiye'yi de size dar ederiz" diye konuştu.

"Biz CHP'den, MHP'den, İYİ Partiden, AK Parti'den ve diğer ismini sayamadığımız bütün siyasi partilerin mensuplarından oy alacağız"

Kendilerine her partiden insanın oy vereceğini savunan Varan, "Biz her partiden CHP'den, MHP'den, İYİ Partiden, AK Parti'den ve diğer ismini sayamadığımız bütün siyasi partilerin mensuplarından oy alacağız. Bunun yolu da gönüllere girmek, gönülleri kazanmakla geçiyor, çalışmakla geçiyor. Bugün Bismillah dedik. Şimdi hep beraber 31 Mart günü yine burada kazanma törenini kutlamamız için çok çalışacağız. Allah yolumuzu ve bahtınızı açık etsin. İnşallah 31 Mart günü bütün Gümüşhane'ye kapılarını açan, herkesin gönlünü kazanan bir Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi, bir Gümüşhanelinin Belediyesi, ötekileştirilen, sınıflandırılan, üst kaymak tabakanın değil, şehrin rantını yiyenlerin, titan zincirinin değil, Gümüşhane'nin Belediyesi'ni hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA