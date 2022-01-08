MHP Lideri Devlet Bahçeli: " Chp Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor. Demirtaş hain, bölücü ve suçlu olduğu için cezaevindedir. Çünkü Demirtaş teröristtir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet