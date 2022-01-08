MHP Lideri Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli: " Chp Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor. Demirtaş hain, bölücü ve suçlu olduğu için cezaevindedir. Çünkü Demirtaş teröristtir." - ANKARA
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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