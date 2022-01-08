MHP Lideri Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: " Chp Genel Başkanı, Demirtaş neden cezaevinde diyor. Demirtaş hain, bölücü ve suçlu olduğu için cezaevindedir. Çünkü Demirtaş teröristtir." - ANKARA

Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı?

Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı?

 Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

 Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluşuna özel duygulandıran video! Şehit öğretmen detayı dikkat çekti

Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluşuna özel duygulandıran video! Şehit öğretmen detayı dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title