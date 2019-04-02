MHP Lideri Bahçeli'den Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim
MHP Lideri Bahçeli, yerel seçim sonuçlarının ardından yeni bir sistem önerisinde bulundu. Bahçeli, "İlçelerde sandığa yansıyan irade ile büyükşehir belediyesi seçiminde sandıktan çıkan neticenin çelişmesi demokrasi açığı, bir sistem arızasıdır. Kafalar karışmamalı, öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok yerde seçim sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirdi.
- İlçelerde başarı kazanıp, büyükşehirde kaybetmek normal ve kabul edilebilir değil.
- Kafalar karışmamalı, öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim.
- İlçelerde sandığa yansıyan irade ile büyükşehir belediyesi seçiminde sandıktan çıkan neticenin çelişmesi demokrasi açığı, bir sistem arızasıdır.