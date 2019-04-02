MHP Lideri Bahçeli'den Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok yerde seçim sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirdi.

- İlçelerde başarı kazanıp, büyükşehirde kaybetmek normal ve kabul edilebilir değil.

- Kafalar karışmamalı, öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim.

- İlçelerde sandığa yansıyan irade ile büyükşehir belediyesi seçiminde sandıktan çıkan neticenin çelişmesi demokrasi açığı, bir sistem arızasıdır.