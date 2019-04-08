MHP'li Vekilden, "AK Parti İstanbul'da Neden Kaybetti?" Sorusuna Çarpıcı Yanıt

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "AK Parti İstanbul'da neden kaybetti?" sorusuna yanıt verdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul'daki seçim sonucuna ilişkin kişisel Twitter hesabında bir değerlendirme bulundu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

"SEÇMEN NAKLİ YASASI DEĞİŞMELİ"

"AK Parti İstanbul'da neden kaybetti?" sorusuna yanıt veren Enginyurt, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan 557 bin seçmen, Anadolu'ya muhtar seçmeye geldi. Sadece Ordu iline 37 bin yeni seçmen geldi ve bunun 30 bini AK Parti seçmeni. İstanbul 17 bin oyla kaybedilirse, Ordu iline gelen seçmen kayıp için yeterli. Seçmen nakli yasası değişmeli."

İşte o tweet;

İMAMOĞLU, ARADAKİ FARKI AÇIKLADI

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Şu an itibariyle son veriye göre, geçersiz oyların yaklaşık 330 bine yakın geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Yüzde 78'i sayılmaz pozisyonuyla aramızdaki fark 16 bin 380'dir." dedi.