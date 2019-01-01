MHP'li Lideri Devlet Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Hediye Edildi

Haberler.com/ Özel Haber

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 71 yaşına girdi. MHP Genel Merkezi'nde partililer tarafından kutlamaları kabul eden Bahçeli, Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter federasyonu Onursal başkanı Kayrat Turlıhanov'un doldurulmuş kurt kafası hediyesini kabul etti.

KAZAKİSTAN'DAN ANLAMLI HEDİYE

Hediyenin Anlam ve Önemi;

Kurt tüm Türk kavimlerinde güç, cesaret ve özgürlüğü sembolize ettiğinden ve bağımsızlığın en büyük sembollerinden biri olmasından dolayı özellikle Orta Asya'da kurt yol gösterici ve bilgeliği sembolize etmektedir.Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov'unDevlet Bahçeli'nin 71. Yaş günü münasebetiyle gönderdiği bu anlamlı hediyenin anlamıysa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyasında üstlendiği üstün misyondandır.

BAHÇELİ MECLİS'İN EN YAŞLI ÜÇÜNCÜ İSMİ KONUMUNDA

Siyasi liderler arasında en deneyimli genel başkan unvanına sahip olan 1948 doğumlu Bahçeli, Deniz Baykal ve Durmuş Yılmaz'dan sonra TBMM'nin de en yaşlı üyesi konumunda bulunuyor.

İşte Turlıhanov'un doldurulmuş kurt kafası hediyesi:

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

Türk ekonomist, siyasetçi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel başkanı ve eski Başbakan yardımcısı. Ülkü Ocakları'nın kurucularından olan Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihinden beri MHP genel başkanlığı görevini sürdürmektedir. 1999 ve 2001 yılları arasında Bülent Ecevit tarafından kurulan Koalisyon hükümeti'nde başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. 2002 Türkiye genel seçimleri hariç 1999 ve 2014 yılları arasında yapılan tüm genel seçimlerde MHP Osmaniye milletvekili olarak meclise girmiştir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar MHP Osmaniye milletvekili olarak meclise girmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Politikaya girmeden önce Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgilenen ve bu alanlarda çalışmalar yapan Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefat etmesinin ardından yapılan kongrede MHP Genel Başkanı seçilmiştir. İlk defa 1999 Türkiye genel seçimlerinde MHP Osmaniye milletvekili olarak meclise girmiştir. 2002 Türkiye genel seçimlerinde partisi baraj altında kalınca genel başkanlık görevinden istifa etmiştir fakat 2003 yılında yapılan kongrede genel başkanlığa tekrar seçilmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Haberler.com/ Özel Haber