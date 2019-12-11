MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi

11.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:27

Belediyelerden ve bazı kurumlardan kaldırılan T.C. ibaresi, belediyelerde tekrardan asılmaya başlandı. CHP'li belediyelerle başlayan sürece bir MHP'li belediye daha eklendi.

ERZİNCAN BELEDİYESİ'NE DE T.C. EKLENDİ

MHP'li Erzincan Belediyesi'ne, belediye çalışanları tarafından T.C. ibaresi eklendi. T.C. ibaresinin Erzincan'ın MHP'li başkanı Bekir Aksun'un talimatıyla eklendiği bildirildi.