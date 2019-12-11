MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi
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MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi

Kaldırılan T.C. ibareleri, CHP'li belediyelerin ardından MHP'li belediyelerde de eklenmeye başlandı. Belediye Başkanı Bekir Aksun'un talimatıyla MHP'li Erzincan Belediyesine'de T.C. ibaresi eklendi.

11.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:27
MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi

Belediyelerden ve bazı kurumlardan kaldırılan T.C. ibaresi, belediyelerde tekrardan asılmaya başlandı. CHP'li belediyelerle başlayan sürece bir 'li belediye daha eklendi.

ERZİNCAN BELEDİYESİ'NE DE T.C. EKLENDİ

MHP'li 'ne, belediye çalışanları tarafından T.C. ibaresi eklendi. T.C. ibaresinin Erzincan'ın MHP'li başkanı 'un talimatıyla eklendiği bildirildi.

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