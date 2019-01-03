MHP'li Belediye Başkan Adayı Nazik'ten Aa'ya Ziyaret

MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Anadolu Ajansı (AA) Kars Bürosunu ziyaret etti.

Nazik, ziyarette yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Basın mensuplarını önemsediklerini ifade eden Nazik, "Bizim derdimiz kimseyi karşımıza almak değil herkesle beraber hareket etmek lazım. Karslıların belediye başkan adayıyız, Allah nasip ederse göreve geldiğimizde tarafsız şekilde, objektif yönetimle, şeffaf, üretken bir belediyecilikle tüm Karslıların emrinde olacağız." dedi.

Nazik, Karslılara hizmet etmek için yola çıktıklarını anlatarak, "Kars'ta ciddi projelere imza atan insanlarız. Ekibimiz, deneyimimizle Kars'ın sorunlarına merhem ve çözüm olmaya geldik. Kendimize güveniyoruz, vizyonumuz, hedeflerimiz var, o doğrultuda da çalışmalarımız sürdüreceğiz." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Güngör de ziyarette Nazik'e eşlik etti.

Kaynak: AA