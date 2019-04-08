MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy'a Silahlı Saldırı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars'tan Arpaçay ilçesine giderken arkadan takip eden araçtakiler tarafından silahlı saldırıyı uğradı. Boy, olayı yara almadan atlattı.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Kars Susuz yolu Mezra köyü mevkiinde meydana geldi. MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, düğüne katılan ailesini alıp Kars il merkezine getirmek için 36 EC 850 plakalı aracıyla Arpaçay'a doğru yola çıktı. Şehir merkezine 15 km mesafedeki Mezra köyü mevkiine geldiğinde arkadan gelen aracın selektör yaptığını gören Boy, tanıdık olabilir düşüncesiyle aracını yavaşlattı. Bu sırada silah sesleri duyan ve aracın arka camının patladığını gören Boy, direksiyona kapandı. Boy'un kendini direksiyona kapatmasıyla birlikte araç yolun sağına şarampole kayarak yan yattı. 5 kurşunun isabet ettiği araçta hasar oluşurken, MHP Merkez İlçe Başkanı Boy olayı yara almadan atlattı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler olayın ardından kayıplara karışırken, bir süre sonra aracından çıkan Boy, jandarmayı aradı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatan jandarma il merkezi çıkışı ve çevre kavşaklarda önlem aldı. Boy, kimseyle bir husumetinin olmadığını, saldırının siyasi olup olmadığı bilmediğini, jandarma ekiplerinin gerekli çalışmaları ve incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

- Kars

Kaynak: DHA