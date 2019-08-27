MHP, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni 19 yıl sonra yeniden ziyaret etti

27.08.2019 20:56

İçişleri Bakanı tarafından hakkındaki soruşturmalar gerekçe gösterilerek görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu bugün MHP Diyarbakır il yönetimi ziyaret etti.

Bu ziyaret, 2000 yılında MHP lideri Devlet bahçeli'nin Başbakan Yardımcısı iken Diyarbakır Belediyesine yaptığı ziyaretten 19 yıl sonra gerçekleşen ilk MHP ziyareti oldu.

KÜRTÇE YAZININ ÖNÜNDE POZ VERDİLER

Görevden alınan HDP'li Başkan Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na belediyede ziyaretler sürüyor. Başkan vekili Güzeloğlu'nu bugün MHP Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Güzeloğlu, kendisine bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye eden MHP İl Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini Belediye meclis salonunda ağırladı.

Üzerinde Türkçe ve Kürtçe Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yazısı yazılan salonda fotoğraf çekilirken, fotoğraflar valiliğin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

19 YIL SONRA İLK ZİYARET

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde bugün gerçekleşen MHP ziyareti 19 yıl sonra Belediye'ye gerçekleşen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcısı iken 5 eylül 2000 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmiş ve HADEP'li Başkan Feridun Çelik'in konuşmasını alkışlamıştı. Çelik'te Bahçeli'ye bir demet çiçek vermiş ziyaret, yazılı ve görsel medyada, "tarihi ziyaret" olarak değerlendirilmişti.

MHP yönetiminin 2016 ve 2019 yılları arasında yine Gültan Kışanak'ın görevden alınıp yerine atanan Cumali Atilla'yı da ziyaret etmediği öğrenildi.