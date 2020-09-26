MHP Adana'da Bünyamin Avcı güven tazeledi
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MHP Adana'da Bünyamin Avcı güven tazeledi

26.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:15
MHP Adana'da Bünyamin Avcı güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Kongresi'ne 2 listeyle girilen seçimde mevcut başkan Bünyamin Avcı, delegelerin oylarıyla güven tazeledi ve tekrardan il başkanlığı görevine seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Kongresi'ne 2 listeyle girilen seçimde mevcut başkan Bünyamin Avcı, delegelerin oylarıyla güven tazeledi ve tekrardan il başkanlığı görevine seçildi.

Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 13. olağan kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP AK Parti Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy ile Muharrem Varlı, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve delegeler katıldı.

Mevcut İl Başkanı Bünyamin Avcı ile eski başkan Mustafa İzgioğlu'nun listelerinin yarıştığı kongrede 362 oya karşı 220 oy ile Bünyamin Avcı yeniden il başkanlığı görevine seçildi. - ADANA

MHP Adana'da Bünyamin Avcı güven tazeledi
MHP Adana'da Bünyamin Avcı güven tazeledi
MHP Adana'da Bünyamin Avcı güven tazeledi
MHP Adana'da Bünyamin Avcı güven tazeledi
MHP Adana'da Bünyamin Avcı güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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