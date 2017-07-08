Mezuniyet Töreninde Bayılan Veliye İlk Müdahale Rektörden

- Mezuniyet töreninde bayılan veliye ilk müdahale rektörden

ÇÜ Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde bir öğrenci velisi, mezuniyet heyecanı ve sıcak havadan dolayı baygınlık geçirdi - İlk müdahalesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından yapılan Ganime Erdoğan, Balcalı Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi



ADANA - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde bir veli, mezuniyet heyecanı ve sıcak havadan dolayı baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından yapılan Ganime Erdoğan, Balcalı Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çukurova Üniversitesi'nde Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezunlarını yapılan törenlerle uğurladı. ÇÜ Açık Hava Amfi'de de dün akşam mezuniyet heyecanı yaşandı. Eğitim Fakültesi'nden mezun olan 800 öğrenci ve aileleri tören alanında hazır bulundu.

Törene Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, akademisyenler öğrenciler ve aileleri katıldı. Açık Hava Amfisi'ni dolduran aileler çocuklarının bu mutlu gününe ortak olmak için heyecanla beklerken, açılış konuşmalarının yapıldığı sırada bir öğrenci yakınının bayılması hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Fakülte birincisinin konuşması sırasında bayılan kadını gören sahnedeki sunucunun "misafirler arasında doktor ya da sağlık görevlisi var mı?" anonsu üzerine ön sıradaki protokolde oturan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, üzerindeki binişi çıkararak kalabalık arasından koşar adımlarla olayın olduğu yere giderek ilk müdahaleyi yaptı.

Tıp doktoru olan Rektör Prof. Dr. Kibar, mezuniyet heyecanına dayanamayarak baygınlık geçiren öğrenci velisine ilk müdahalede bulunduktan sonra 112'yi aradı. Prof. Dr. Kibar'ın öğrenci velisini sağlık görevlilerine devretmesinin ardından mezuniyet töreni kaldığı yerden devam etti.

Adının Ganime Erdoğan olduğu öğrenilen öğrenci yakınının, baygınlık geçirdiği ve Balcalı Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi edildikten sonra taburcu olduğu öğrenildi.