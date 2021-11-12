Mezopotamya'da kurulan kadim Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil kenti - Haberler
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Mezopotamya'da kurulan kadim Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil kenti

AA / Karar Essa - Haberler | Güncel

Antik Babil kentinden drone görüntüleri BABİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 km güneyinde bulunan antik Babil kentinin tarihi yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanıyor.

Antik Babil kentinden drone görüntüleri

BABİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 km güneyinde bulunan antik Babil kentinin tarihi yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanıyor. Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri sayılan kent, Asma Bahçeleri'nin yanı sıra Hammurabi Dikilitaşı ve Babil Aslanı ile biliniyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne alınan antik kentin büyük bölümü hala toprak altında bulunuyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük şehri olan antik kent, Fırat Nehri'nin kenarında medeniyetin ilk yeşerdiği ve Hammurabi tarafından ilk yazılı kanunların uygulandığı kadim Babil İmparatorluğu'nun merkezi konumundaydı. 1990'lı yıllardaki Saddam Hüseyin'in sarayının yapılması ve ardından 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali sırasında kalıntılar üzerinde kurulan üs nedeniyle kentte ağır hasar oluştu.

Mezopotamya'da kurulan kadim Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil kenti

Mezopotamya'da kurulan kadim Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil kenti

Mezopotamya'da kurulan kadim Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil kenti

AA / Karar Essa - Son Dakika Haberleri
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