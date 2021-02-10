Mevlüt Dudu kimdir? Mevlüt Dudu nereli ve kaç yaşında?

Muharrem İnce'nin CHP'den istifa ederek yeni bir parti kurma çalışmalarına girişmesi üzerine ana muhalefet partisinden istifa haberleri üst üste gelmeye devam ediyor. Bu istifa kervanına katılan isimlerden biri olan CHP eski Milletvekillerinden Mevlüt Dudu. Peki, Mevlüt Dudu kimdir? Mevlüt Dudu nereli ve kaç yaşında?