Mevlüt Dudu kimdir? Mevlüt Dudu nereli ve kaç yaşında?
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Mevlüt Dudu kimdir? Mevlüt Dudu nereli ve kaç yaşında?

10.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:03
Mevlüt Dudu kimdir? Mevlüt Dudu nereli ve kaç yaşında?

Muharrem İnce'nin CHP'den istifa ederek yeni bir parti kurma çalışmalarına girişmesi üzerine ana muhalefet partisinden istifa haberleri üst üste gelmeye devam ediyor. Bu istifa kervanına katılan isimlerden biri olan CHP eski Milletvekillerinden Mevlüt Dudu. Peki, Mevlüt Dudu kimdir? Mevlüt Dudu nereli ve kaç yaşında?

Muharrem İnce tarafından çalışmalarına bir süre önce başlanan 'Memleket Partisi' birçok CHPli ismin durağı haline geldi. Ana muhalefet partisinin arkası kesilmeyen istifa haberlerine bir yenisi de eski milletvekili Mevlüt Dudu'dan geldi. İşte HP eski Milletvekillerinden Mevlüt Dudu hakkında detaylar...

MEVLÜT DUDU KİMDİR?

Mevlüt Dudu 4 Nisan 1966 yılında Dörtyol, Hatay'da doğdu. Mevlüt Dudu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık, Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. Dudu,TBMM XXIV., XXV.ve XXVI. Dönem Hatay milletvekilidir. Evlidir.

Babasının adı Ahmet Ercan, annesinin adı Sıdıka Cavidan'dır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:03:29. #1.15#
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