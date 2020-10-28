Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi

28.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:24
Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerin hoparlörlerinden salavat sesleri yükseldi.

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerin hoparlörlerinden salavat sesleri yükseldi.

Mevlit Kandili münasebetiyle başkentin simge camileri Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun'a gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve vaaz dinleyip namaz kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlarda, Hazreti Muhammed'in manevi şahsiyetini selamlama anlamına gelen salavat sesi, saat 21.00 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Akıncı Mustafa Destici
Magazin Hadise Sezen Aksu Sevim Emre Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Fatih Terim Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Fransa Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 22:00:18. #1.14#
title