Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir. İslam tarihine göre bu gece, Allah'ın insanlığa rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gündür. Bu nedenle kandiller arasında ayrı bir yere sahiptir. Müslümanlar, bu geceyi dua, zikir, namaz ve Kur'an tilavetiyle ihya ederler. Peki, Mevlid Kandili orucu var mı?

KANDİL GÜNLERİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Dini kaynaklara göre kandil gecelerinin gündüzünde oruç tutmak, sevaplı ameller arasında yer alır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de pazartesi günleri oruç tutmayı tavsiye etmiş, bunun gerekçesini ise doğum gününün pazartesi olmasıyla açıklamıştır. Bu nedenle kandil günlerinin gündüzünde oruç tutmak sünnettir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Kandil gecelerinde oruç tutmak, özellikle emredilen bir ibadet değildir. Ancak bu mübarek gün ve geceleri ibadetle geçirmek çok kıymetlidir.

ORUÇ DIŞINDA YAPILABİLECEK İBADETLER

Mevlid Kandili, yalnızca oruçla sınırlı değildir. Bu geceyi manevi yönden ihya etmek için yapılabilecek başlıca ibadetler şunlardır:

• Kur'an-ı Kerim okumak ve anlamı üzerine tefekkür etmek

• Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek

• Nafile namaz kılmak, özellikle tesbih namazı

• Tövbe ve istiğfar etmek

• Sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek

• Dualarla af ve mağfiret dilemek

MEVLİD KANDİLİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

Her kandil gecesinde olduğu gibi Mevlid Kandili'nde de öncelik, Allah'a yönelmek, Peygamber Efendimiz'i anmak ve manevi hayatı güçlendirmektir. Bu özel gecede yapılan her ibadet, Müslüman'ın kalbinde huzur ve manevi zenginlik bırakır.