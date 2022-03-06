MEVKA'nın hazırladığı "Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu" Karaman'da açıklandı

KARAMAN (AA) - Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), tarafından Karaman bölgesi için hazırlanan "Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu" Karaman Elma Sektörü İstişare Toplantısı'nda ele alındı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Karaman İl Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karamanın son yıllarda yakaladığı ivmeyle gıda ve tarım alanında da söz sahibi iller arasında yer aldığını söyledi.

Şehrin, elma sektöründe pek çok açıdan ülkede ilk sıralarda yer almasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Veriler incelendiğinde gerek şehrimizin gerekse de ülkemizin bu denli üretim kapasitesine sahip olmasına karşın ihracat noktasında istediği geliri elde edemediği de görülmektedir. Bu durum, sektörün üretim ve ihracat açısından ayrıntılı olarak incelenmesi ve yeni politikaların geliştirilmesi gerektiği gerçeğini de ortaya koymaktadır. Tam da bu noktada, Mevlana Kalkınma Ajansımız tarafından ayrıntılı olarak ele alınan ve sektör temsilcileri ile paylaşılan Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu'nun üretici ve ihracatçı firmalarımıza büyük katkılar sunacağına inancım tamdır."

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı da, yeni bölgesel kalkınma anlayışının temelinde, bölgelerin geri kalmışlıklarının giderilmesi ve her bölgenin kendi avantajlarını değerlendirerek ülke kalkınmasına ve rekabet gücüne katkı verebilmelerinin sağlanması olduğunu belirtti.

Bostancı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu amaçtan hareketle Ajansımız tarafından hazırlanan Elma Hedef Pazar Araştırması Raporu'nda da elma sektörü ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, sektörün genel durumu analiz edilerek ihracat odaklı bir yaklaşımla yeni pazarlar bulmaya yönelik bir çalışma ortaya konulmuştur. Gerek ajansımız tarafından hazırlanan rapora, gerekse de elma sektörü ile ilgili istatistiki verilere baktığımızda Karaman ilimizin, üretim alanları, sahip olduğu ağaç sayısı ve elde edilen toplam elma üretimi bakımından ülkemizin en önde gelen illeri arasında yer aldığını görüyoruz. Elma üretiminde Dünya genelinde 4. sırada yer almaktayız. Ülkemize baktığımızda ise iç pazar ihtiyacını karşıladıktan sonra önemli bir miktarda üretim fazlalığı olduğunu görüyoruz. Ancak, ülkemiz buna rağmen üretiminin ancak yüzde 5'ini ihraç edebilmektedir."

Bostancıoğlu son olarak üretimde verimliliğin ve katma değerin artırılmasına yönelik olarak yapılacak istişarelerin sektör adına olumlu katkılar sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Toplantıya MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, TKDK Karaman İl Koordinatörü Özgür Öztürk, MÜSİAD Karaman Şube Başkanı İbrahim Taşbaş, elma üreticileri ve sektör temsilcileri katıldı.