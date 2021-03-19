Metruk binada yangın çıktı
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Metruk binada yangın çıktı

19.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:33
Metruk binada yangın çıktı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Nesrin Sokak'ta uzun zamandır kullanılmayan 2 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan incelemede yangının, binada bulunan çöplerin yakılması sebebiyle çıktığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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