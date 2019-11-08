Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
Metropoll anket şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 54.4, beğenilmeme oranı ise yüzde 36.7 olarak açıklandı.
Türkiye'nin siyasetçilere karşı nazbını tutan araştırma şirketlerinden dikkat çeken sonuçlar gelmeye devam ediyor. Metropoll anket şirketi yayınladığı son anket sonucuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 54.4.
ERDOĞAN'IN BEĞENİ DÜZEYİ
Metropoll anket şirketi, yaptığı son anketi resmi Twitter hesabında yayınladı. 'Türkiye'nin Nabzı Ekim 19' başlığıyla yayımlanan ankete katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını beğenip beğenmedikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 54.4'ü 'Beğeniyorum' yanıtını verirken, yüzde 36.7'si beğenmediğini söyledi.
Haber Videosu: Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4