Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor

YSK'nın kararı ile 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine sayılı günler kala son anket sonucu açıklandı. Metropoll'ün açıkladığı son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 51,2 ile yarışı önde götürürken, Binali Yıldırım'ın oyu ise yüzde 39,7 oldu.

Ankete göre, CHP seçmeninin yüzde 98'i İmamoğlu'nu desteklerken, AK Parti seçmeninin ise yüzde 80'i Yıldırım'ı destekliyor. Ankette MHP tabanının yüzde 18'in kararsız olduğu sonucu çıktı.

Metropoll'ün sunduğu karşılaştırmalı verilerde ise YSK'nın kararı ile mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'na sunulan destek mart ayında yüzde 38,9 seviyesindeyken, Haziran ayında bu oran yüzde 51,2'ye kadar yükseldi.

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'a sunulan destek ise Mart ayında yüzde 39,4 olurken, Haziran ayında yüzde 39,7 seviyesine geldi.

Metropoll'ün son anketine göre, 23 Haziran'da yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 54,5 olurken, Binali Yıldırım'ın kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 37,9 seviyesinde yer alıyor.

KONDA: İMAMOĞLU, YILDIRIM'A 9 PUAN FARK ATTI

KONDA'nın son paylaştığı ankete göre, kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında Ekrem İmamoğlu yüzde 54, Binali Yıldırım'ın yüzde 45 oy oranına ulaştığı ifade edilmişti.

KONDA, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 157 mahallede 3498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülme ile gerçekleştirilen 24 Haziran İsranbul seçimi anketinin sonuçlarını açıklamıştı. KONDA anketinde Ekrem İmamoğlu yüzde 49 gösterilirken Binali Yıldırım ise 40.9 olarak araştırmaya yansımıştı. Ankete göre kararsız veya oy kullanmayacak seçmenin oranı da 9,4 olarak ölçülmüştü.

Yüzde 9,4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmeni orantılı bir şekilde dağıtıldığında ise Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54, Binali Yıldırım'ın yüzde 45 oy oranına ulaşacakları hesaplanmıştı.

Araştırmada dikkat çeken bulgu ise YSK'nin 31 Mart İstanbul seçimini iptal etmesi kararıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyen seçmen oranının yüzde 39.5'ten yüzde 50.1'e yükselmesi olmuştu.