Metropoll Araştırmalar Merkezi'nden seçim anketi değerlendirmesi: Kazanan ittifakı, yeni partiler belirleyecek

24.10.2019 14:52

Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar, Türkiye siyaseti ile ilgili yaptıkları son çalışmalarında elde ettikleri sonuçları açıkladı.

Eylül ayı araştırmalarında kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 42, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin toplam oy oranının yüzde 39 olduğunu söyleyen Sencar, kararsızlar dağıtıldığında ise Cumhur İttifakı'nın yüzde 51, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ise yüzde 47 bandında olduğunu belirtti.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan Sencar; Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Türkiye Komünist Partisi gibi partilerin toplam oyunun ise yüzde 2 seviyesinde olduğunu ifade etti.

"BARIŞ PINARI HAREKATI AK PARTİ'NİN OYUNU BİR MİKTAR ARTIRABİLİR"

Son çalışmalarının Barış Pınarı Harekatı'ndan önce olduğuna vurgu yapan Sencar, "Yeni araştırmada, muhtemelen AK Parti'nin oyu, kararsızlar dağıtılmadan önce bir miktar artabilir" dedi.

"VATANDAŞIN MEVCUT EKONOMİK ŞARTLARDA SEÇİM DÜŞÜNECEK HALİ YOK"

Kararsızlarının oranının yüzde 17 olduğunu söyleyen Sencar, vatandaşların erken seçim beklentisi olmadığını dikkati çekerek, "Vatandaşın mevcut ekonomik şartlarda erken seçim falan düşünecek hali yok" diye konuştu.

"KURULACAK PARTİLER BELİRLEYİCİ OLUR"

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partilere ilişkin de değerlendirmede bulunan Sencar, geçmişte yaptıkları araştırmada Babacan'ın Davutoğlu'na göre 1 puan daha fazla oy alabileceği sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Sencar, kurulacak iki partinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici olacak kadar oy alacağını belirterek, şunları söyledi:

Şu andaki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı aynen devam ederse, kurulacak partiler kimin yanında yer alırsa 50+1'e onlar daha yakın olur. Yeni partiler 5 puan bile oy alsa, Cumhurbaşkanı seçiminin belirleyicisi olurlar.