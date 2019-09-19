Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolculardan Ömer Bozyiğit, yer kapma tartışması yaşadığı başka bir yolcu tarafından bıçaklandı.

19.09.2019 10:41

İstanbul'da Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan yer kapma tartışmasınnın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis, olayın ardından başka bir metrobüse binerek kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolculardan Ömer Bozyiğit ile kimliği belirsiz 2 yolcu arasında yer kapma tartışması yaşandı. Avcılar Durağı'nda başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

KALÇASINDAN BIÇAKLADI

Metrobüs Saadet Durağı'na geldiğinde kavga eden kişiler metrobüsten indi. Kavga durakta da devam etti ve 2 kişiden 1'i Ömer Bozyiğit'i kalçasından bıçakladı. 2 şüpheli, başka bir metrobüse binerek kaçtı. Duraktaki yolcuların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralıya ilk müdahaleyi yolcular yaparken, ambulans yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi. Yaralı ambulansa alınarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (26)

  • İRFAN:
    bu kadar silahla bıçakla dolaşan insan var bu memeketin polisi ne iş yapar arkadaş bırakın masumlarla uğraşmayı suçlu kovalayın biraz, sayın savcılar sizde bırakın ifadesini alıp bırakmayı yetkinizi kullanıp atın 3 - 4 gün içeri hakimler side olmayan yorum hakkınız olabildiği yere kadar zorlayın sayın mecliste oturan kanun yapıcı millet vekillerim artık kafanızı kumdan çıkarın bu ülkeyi yönetin .
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  • İSTANBULLU:
    İstanbul artık doldu taşıyor, nefes almak mümkün değil. Diyeceksiniz ki git o zaman doğma büyüme istanbulluyum imkanlar el vermediğinden gidemiyorum yoksa arkama bile bakmam. . Fakaaaaat yabancı göçmenler olduğu gibi yerli göçmenlerde var bazılarını tenzii ediyorum ama insan ve hayvan olamayacak kadar aşağılık mahluklar var. İSTANBULUN ACİLEN TEMİZLENMESİ LAZIM lakin ne söylesek boş. . Göçmen politikasıyla öğünenler var. . mesele onları kontrol altında tutmak. Gelişi güzel doluşturmak değil. . . .
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  • .:
    nerde insanlık ve nezaket, nerde saygı ve sevği, nerde hoşgör ve tevazu, nerde hani nerde biribirimize nezaket kuralları içinde insanca davranalım ve kardeş olalım. Muhakkak sabredenlerden olalım çünkü sabrın sonu selamettir.
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  • KOVBOY:
    devamını tahmin edelim, polisin çalışması ile olay yerinden uzaklaşmadan ya da hiçbirşey olmamış gibi gittikleri evlerinde kıskıvrak yakanıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. . Adalet lazım adalet, bu adama böyle bir zarar verecek kadar gözü dönüp barzo dırzo hırto ne varsa toplayıp kısırlatıracaksın ki bir kaç nesil sonra tamamen yok olup gitsinler. daha dün benzinlikte 1 TL yıkama sırasında çıkan kavgada aynı seneryo oldu. Adamı bıçalladı pişkin pişkin yıkamaya devam etti. yazıklar ols
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  • VATANDAŞ:
    HERKESİN ELİNDE BIÇAK SİLAH, HERKES HERKESE İSTEDİĞİNİ YAPIYOR. KİMSENİN BAŞKASINA TAHAMMÜLÜ YOK. ADALET HUKUK HİÇ BU KADAR İŞLEVSİZ KALMAMIŞTI.
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  • PAŞALI:
    Tüm dünya insanları olarak çok şansız bir nesiliz. böyle dünya yöneticilerine başka nesil denk gelmez.
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  • DOBRA:
    1- POLİS VE ASAYİŞ SİSTEMİ HEM OKULLARDA HEM SOKAKTA SÜREKLİ ÜST ARAMASI YAPMALI 2- POLİSE FİİLİ OLARAK KARŞI GELENLERE KARŞI ACİLEN BEL ALTI VUR EMRİ VERİLMELİ 3- SALIVERİLEN SUÇLULAR TEKNOLOJİK SİSTEM TARAFINDAN TAKİP EDİLMELİ VE MÜMKÜNSE SUÇ ANINDA POLİS TARAFINDAN İBRETLİK VE CAYDIRICI MÜDAHALE YAPILMALI. YETER BU MİLLETİN ÇEKTİĞİ ARTIK ADALETİ AYAĞA KALDIRMA VAKTİNİZ GELMEDİMİ!!!
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