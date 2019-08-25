Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da Avcılar Şükrübey durağında saat 20.30 sularında bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

25.08.2019 15:20
Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da Avcılar Üniversite metrobüs durağında saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcuları durakta indiren metobüs sürücüsü dumanları fark etti. Hemen araçtan inen şoför güvenlik görevlilerini çağırdı.

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri dumanların çıktığı motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti.

Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksama oldu. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.

Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi
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