Metrobüsten inen kızı, arkasından sinsice yaklaşıp taciz eden adam gözaltına alındı
İstanbul'da, akşam saatlerinde evine gitmek için metrobüse binen genç kız, indikten sonra Türkmenistan vatandaşı bir kişinin omzuna dokunduğunu fark etti. Çığlık atan genç kız durumu güvenlik görevlisine anlattı. 25 yaşındaki Türkmenistan vatandaşı gözaltına alındı.
Metrobüste genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. (25) gözaltına alındı.
B.K. adlı genç kız dün akşam saatlerinde evine gitmek üzere Zincirlikuyu'dan hareket eden metrobüse bindi. Genç kız, Avcılar'daki Cihangir/Üniversite Mahallesi durağında inerken Jeyhun E.'yi omuzuna dokunduğunu görünce uyardı.
GENÇ KIZ BAĞIRMAYA BAŞLADI
Genç kız, uyarısına aldırmayan Jeyhun E. dokumaya devam etti. Bunun üzerine genç kız bağırarak tepki gösterdi. B.K. duraktaki güvenlik görevlisinin yanına giderek kendisine tacizde bulunulduğunu belirterek şikayetçi oldu.
TÜRKMENİSTAN VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik görevlisi bu kişinin duraktan uzaklaşmasına engel oldu. 155'e yapılan ihbar üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip, B.K.'nin şikayeti üzerine Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi.
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