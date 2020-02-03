Metrobüste 11 yaşındaki kız çocuğuna taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

03.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:12

AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu. Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA