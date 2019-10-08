İstanbul'da metrobüsler çarpıştı: 6 yaralı

İstanbul'da metrobüsler çarpıştı: 6 yaralı

İstanbul Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu 6 yolcunun yaralı olduğu bildirildi.

08.10.2019 12:35

Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında metrobüs kazası yaşandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kazada 6 yolcunun yaralandığı bildirildi.

METROBÜS DURAĞINDA KAZA

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kaza yapan metrobüsler görüntülendi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmasının sürdüğü ve kazaya karışan metrobüsler görülüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Kaynak: İHA
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