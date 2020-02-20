İstanbul'da metro seferlerinde arıza yaşandı, duraklarda yoğunluk oluştu
Haberler » Güncel » İstanbul'da metro seferlerinde arıza yaşandı, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber

İstanbul'da metro seferlerinde arıza yaşandı, duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor, duraklarda yoğunluk oluştu.

20.02.2020 08:59 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:28
İstanbul'da metro seferlerinde arıza yaşandı, duraklarda yoğunluk oluştu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul'da metro seferlerinde arıza yaşandı, duraklarda yoğunluk oluştu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler