Metin Hara'dan Ayrılan Adriana Lima, Eski Aşkına Geri Döndü
Metin Hara ile ilişkisini bitiren Adriana Lima, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü model, bir zamanlar flört ettiği Julian Edelman ile aşk tazeledi.
Türk yazar Metin Hara'dan ayrılan dünyaca ünlü model Adriana Lima, aşk acısını çabuk unuttu. Yıldız modelin, bir zamanlar flört ettiği Amerikan Futbolunun başarılı oyuncusu Julian Edelman ile aşk tazelediği iddia edildi.
BİR BUÇUK YILLIK AŞK BİTTİ
Victoria Secret'ın ünlü meleklerinden olan Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara'nın aşkı çok konuşulmuştu. Ancak Adriana Lima ile Metin Hara aşkı bir buçuk yılın ardından son bulmuş Amerika basını ise bu ayrılığı doğrulamıştı.
BOYNUNDAKİ KOLYE AŞKINI ELE VERDİ
Bu gelişmelerden sonra Metin Hara- Adriana Lima, ayrılığı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddianın ortaya atılmasının nedeni ise Lima'nın boynundaki kolye.
İLİŞKİNİN KANITI OLARAK GÖSTERİLDİ
İngiliz ve ABD basınındaki iddialara göre Adriana Lima, bir zamanlar flört ettiği Julian Edelman'la ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Bir Instagram paylaşımında boynunda görünen 'Patriots' yazılı kolye de ilişkinin kanıtı olarak gösterildi.
8 AY BİRLİKTELİK YAŞAMIŞTI
Nitekim bu kolye, Julian Edelman'ın oynadığı New England Patriots takımının simgesi. 32 yaşındaki Julian Edelman, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) başarılı oyuncularından biri. Lima ile Edelman, 2017'da 8 ay birliktelik yaşamıştı.
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Zamanında julian edelman ile kavga edip ayrıldılar. O gün çok sinirli olan adriana lima önüme çıkan ilk çirkin erkekle birlikte olacağım diye söz verdi. Bu iş metin haraya yaradı :)) ama adriana hasrete dayanamayıp gerçek aşkına geri döndüCevap Yaz Yayından Kaldır
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nerde tipsiz var onlarla beraberCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ben bir kadın olarak söylüyorum ki kadınlar erkek ilgisine bayılırlar heleki rahatca yasamaya alıskın bır kadın ıcın ayrılmak da yenı sevıgılıler yapmakta kolaydır cunku her erkekten tad almak güzeldir adrıanada bunu yaptı.kadın ayrılır ayrılmaz bırını buldu bundan da ayrılır baskasını bulur tum erkekler önünde diz çöker cunku guzel kadın.bizim türk erkekleri de her haltı yer karısı bosanmak ıstese öldürür.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ne istedigini kendisi bile bilmiyor siktir gitsin yabani hayvan ormanaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kıtalar arası aşk olmazdı zaten.acaba yaptıgı masrafa deydimi.sagolsun adrıana onun sayesınde metın harayı tanıdık tabı kıtaplarıyla degıl ask hayatıyla üzücü bir durum ulkemızde basarılı bır adam varmıs bu adamı yabancı bır kadın tanıttı bıze cok gülünç.her zaman derim yabancılar körü körüne asık olmaz duyguları yoktur onların tüm herkes eşittir hersey rahat yasarlar. helekı tüm erkeklerı elınde oynatan bır kadın sana mı tapacaktı metin ? onca aşk meşk cümleleri resimler neydi şimdi bunlar ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır