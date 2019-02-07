Metin Hara'dan Ayrılan Adriana Lima, Eski Aşkına Geri Döndü

Türk yazar Metin Hara'dan ayrılan dünyaca ünlü model Adriana Lima, aşk acısını çabuk unuttu. Yıldız modelin, bir zamanlar flört ettiği Amerikan Futbolunun başarılı oyuncusu Julian Edelman ile aşk tazelediği iddia edildi.

BİR BUÇUK YILLIK AŞK BİTTİ

Victoria Secret'ın ünlü meleklerinden olan Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara'nın aşkı çok konuşulmuştu. Ancak Adriana Lima ile Metin Hara aşkı bir buçuk yılın ardından son bulmuş Amerika basını ise bu ayrılığı doğrulamıştı.

BOYNUNDAKİ KOLYE AŞKINI ELE VERDİ

Bu gelişmelerden sonra Metin Hara- Adriana Lima, ayrılığı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddianın ortaya atılmasının nedeni ise Lima'nın boynundaki kolye.

İLİŞKİNİN KANITI OLARAK GÖSTERİLDİ

İngiliz ve ABD basınındaki iddialara göre Adriana Lima, bir zamanlar flört ettiği Julian Edelman'la ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Bir Instagram paylaşımında boynunda görünen 'Patriots' yazılı kolye de ilişkinin kanıtı olarak gösterildi.

8 AY BİRLİKTELİK YAŞAMIŞTI

Nitekim bu kolye, Julian Edelman'ın oynadığı New England Patriots takımının simgesi. 32 yaşındaki Julian Edelman, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) başarılı oyuncularından biri. Lima ile Edelman, 2017'da 8 ay birliktelik yaşamıştı.