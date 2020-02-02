: Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor

02.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre, Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. 5 günlük hava durumu tahminlerinde perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 8-10 derece düşeceği belirtildi. Öte yandan kar yağışının Perşembe günü İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Çok bulutlu, saba

4 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI YAPILDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir" denildi. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Hakkâri'de eksi 1, Bitlis'te 0 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

20 CM ÜZERİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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