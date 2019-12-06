Meteorolojiden sağanak uyarısı

06.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:42

Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

Kaynak: AA