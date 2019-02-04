Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Güney Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına, gece saatlerinde (Marmaris-Kaş arasında) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de de rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'in güneyinde yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aralıklarla devam edeceği ve cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

YETKİLİLER BAŞTA DENİZCİLER OLMAK ÜZERE TÜM VATANDAŞLARI UYARDI

Doğu Akdeniz'in batısında da rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.