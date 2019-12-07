: Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor

07.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege'de, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda saat 12.00 ila 18.00 arasında sağanak yağış bekleniyor.

YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama göre ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATI VE İÇ ANADOLU'DA ARTIYOR

Bugün sabah saatlerinde, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklığın iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak.

ANKARA: 7, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu.

İZMİR: 16, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

BURSA: 13, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu.

KOCAELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

MANİSA: 14, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu.

ADANA: 19, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 18, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.

KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.

SİVAS: 1, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.

SAMSUN: 13, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 12, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 1, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.

KARS: 2, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.

VAN: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde yağmurlu.

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