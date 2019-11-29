Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı

29.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bildirilmişti. Uyarılar sonrası ise beklenen fırtına başladı.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji,fırtına uyarısının ardından kuvvetli yağış uyarısında da bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Uyarılar sonrası ise fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İşte vatandaşların zor anları böyle objektiflere yansıdı;





Kaynak: AA