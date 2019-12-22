Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı

22.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık hava durumu tahminine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına ve yağmur bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

22 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ARTVİN °C, 12°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KARS °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

VAN °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık