Meteoroloji'den Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkegenelinin parçalı ve çok bulutlu,Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta veDoğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ve Güneydoğu Anadolu ileKocaeli, Denizli, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlıgeçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Ortave Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerindeMarmara'nın güneyi ve İç Ege ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pushadisesi bekleniyor.