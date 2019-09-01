Meteoroloji'den sağnak uyarısı: Sel baskını olabilir

01.09.2019 20:19

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre yarın özellikle Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre yarın Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültü yağış sabah saatlerinden itibaren başlayıp akşama kadar devam edecek.

SEL BASKINI UYARISI

Artvin ve Rize'de çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceğini belirtildi.

Salı günü ise yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.